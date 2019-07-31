أحمد عبدالعزيز: هدفنا في المهرجان القومي استقطاب الجمهور البعيد عن المسرح

قال الفنان أحمد عبدالعزيز: نسعي لتعريف الجمهور غير المتخصص باختلاف طبقاتهم الاجتماعية بأهمية "المسرح"، حتي نعيد حالة الإقبال التي كانت تحدث قديمًا، وهو الأمر الذي نهدف تحقيقه في الدورة الـ12 من المهرجان.

وأضاف عبدالعزيز: يتعاون المهرجان هذا العام مع شبكة قنوات "DMC"، لنقل تغطيات عروضه وفعالياته بالإضافة لحفلي الافتتاح

والختام، وعدد من العروض المسرحية.

وفيما يخص تنظيم دخول الجمهور قال "عبدالعزيز": هناك قاعدة تنص علي أن الدخول بأسبقية الحجز للجميع، وسوف يتم منع دخول أي فرد بعد الموعدد المحدد للعروض، ونطالب الجمهور بالالتزام بالنظام والسلوك المتحضر الجميل للحفاظ علي

المشهد كما نرغب.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.