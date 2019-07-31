منتصف أغسطس.. أحمد شيبة يحيي حفلًا في كايرو سكاي

يحيى الفنان أحمد شيبة حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، في كايرو سكاي بمحافظة الجيزة، ومن المقرر أن يقدم من خلال الحفل باقة من أغانيه الشهيرة. أن يقدم من خلال الحفل باقة من أغانيه الشهيرة. يذكر أن أحمد شيبة قام مؤخرا بصناعة الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا"، وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.

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