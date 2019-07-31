سيرين عبدالنور تقوم بتهنئة مصمم أزياء المشاهير سيديريك حداد بميلاده

قامت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بتهنئة مصمم الأزياء اللبناني وستايلست المشاهير سيدريك حداد بمناسبة عيدميلاده، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام". وعلقت سيرين على صورتهما قائلة: "بحبك كتير كتير ومبسوطة عم شوفك عم تكبر مش بس بالعمر كمان بعيون الناس ياللي بتحبك وبتشتغل معك.. كل سنة وإنت بخير وأمان حبيبي الله يحميلي ياك". كتير كتير ومبسوطة عم شوفك عم تكبر مش بس بالعمر كمان بعيون الناس ياللي بتحبك وبتشتغل معك.. كل سنة وإنت بخير وأمان حبيبي الله يحميلي ياك". يذكر أن سيرين عبد النور شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة3" من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وهو بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.

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