قال هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح، بشأن عدم تصوير العروض المسرحية، ان غياب التوثيق لا يشمل فقط العروض المسرحية، لدينا بروتوكول موقع منذ ثلاثة اشهر بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، بهدف انشاء منصة الكترونية لتوثيقالمنتج الثقافي الصادر عن جميع القطاعات الخاصة بهم.
وتابع "عزمي": أن توثيق الأعمال المسرحية يستحق قدرا كبيرا من الاهتمام، وذلك لأن التليفزيون والإذاعة موثقين بطبيعة الحال، رغم أن هناك بعض المشكلات إلا أنه في النهاية لهم أرشيف خاص بهم، وهناك جهود نعملعليها حاليًا مع الجهات المعنية لحل ذلك.
يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام عزمي: نسعى لإنشاء منصة إلكترونية لتوثيق المنتج الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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