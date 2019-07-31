أحمد عبدالعزيز: 600 ألف جنيه قيمة جوائز المهرجان القومي للمسرح

قال الفنان أحمد عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح إن جوائز هذا العام تقدر قيمتها بمبلغ 600 ألف جنيه.

وأكد عبدالعزيز أن إدارة المهرجان أجمعت علي أن هذا المبلغ يعد أقل حافز يمكن

تقديمه للشباب خاصة وأن العمل المسرحي مرهق جدا، مشيرا إلي أنهم كانوا يتمنوا زيادة الجوائز إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك حتي الآن.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض

نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.