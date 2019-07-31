أحمد عبدالعزيز: مشاركة مسرح الطفل تمهيد لإقامة مهرجان كامل له قريبًا

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن مسرح الطفل هذا العام سيقدم خلاله مسابقات المهرجان تمهيداً لعمل مهرجان كامل للأطفال خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، أنه يمتنى من وزيرالتربية والتعليم مشاركة عروض أكبر للأطفال بالمدارس.
وكانت إدارة المهرجان قد كشفت مؤخرا عن أسماء بعض المكرمين مثل الكاتبين الكبيرين يسري الجندي والسيد حافظ الذين سيتم تكريمهم خلال دورته التي ستنطلق يوم 17 أغسطس وتستمر حتي 30 مننفس الشهر .
والمهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.
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