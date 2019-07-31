أحمد عبدالعزيز: سنكرم 12 فنانًا في دورة هذا العام من المهرجان القومي للمسرح

قال الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح إن تكريم الفنانين أمر شديد الصعوبة، لأن هناك مئات الفنانين الذين يستحقون التكريم من الأحياء والراحلين، وهو ما دفعهم هذا العام لتكريمكبار النجوم في حفل الافتتاح والشباب في حفل الختام.
وأكد "عبدالعزيز"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان إنهسيتم تكريم 12 فنان خاصة وأن هذه الدورة من مهرجان المسرح القومي هي الثانية عشر.
يذكر أن الدورة الثانية عشر لمهرجان المسرح القومي، التي يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، ستنطلق فعاليتها يوم ١٧ أغسطس المقبل، وتستمر يوم 30 من نفس الشهر.
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