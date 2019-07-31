نيللي كريم تعرّضت للسرقة في لندن

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الممثلة المصرية نيللي كريم سرقة هاتفها الخاصّ في لندن وذلك من خلال صورة نشرتها وعلّقت عليها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وفي التفاصيل، فقد نشرت نيللي صورة لها وعلّقت عليها بالقول “أخيرًا، استردت حسابي بعدما سُرق هاتفي في لندن، أشكر أصدقائي الأعزاء الذين ساعدوني في استعادته وفريق إنستغرام”.

واللافت أن النجمات علّقن على الصورة مُرحبات بعودة نيللي أبرزهن فيفي عبده، هند صبري وبدرية طلبة.