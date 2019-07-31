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شارب ليوناردو دي كابريو الطويل يثير غضبه

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متابعة بتجـــــــــرد: كشفت خبيرة التجميل التي اهتمت بإطلالة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، أن الأخير لم يستطع تحمّل الشارب الذي اضطر أن يضعه خلال تصوير فيلمه الأخير Once upon a time in Hollywood والذي يتشارك بطولته مع الممثل براد بيت.

وفي التفاصيل، فقد قالت سين غريغ إن دي كابريو غضب ولم يستطع تحمّل الشارب الاصطناعي لدخول الشعر في فمه أثناء التحدث والأكل.

وقالت غريغ إن مظهر الشارب الكثيف والطويل كان مقصوداً تماشياً مع فكرة عدم وجود أدوات لترتيبه في حقبة السبعينات التي يتمحور حولها الفيلم.

والجدير ذكره، أن عدسات الباباراتزي تُلاحق النجم العالمي وحبيبته عارضة الأزياء الجميلة كاميلا مورون إلا أنه يُحاول دوماً إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.

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