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متابعة بتجــــــــــرد: نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، صورا للفيلا المذهلة المخصصة للعطلة السنوية الخاصة بالأمير ويليام ولي العهد البريطاني، وزوجته كيت ميدلتون مع أطفالهما، في جزيرة موستيك الكاريبية البديعة.
وتقول الصحيفة إن الوجود في الفيلا الفاخرة في موستيك ولمدة أسبوع واحد، تتكلف أكثر من 27 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، هذا بالإضافة إلى تكلفة أطقم الخدم والحراسة والموظفين الخاصين.
وتتميز الفيلا بأنها تطل على البحر الكاريبي، ووجود حمام سباحة ضخم يبلغ طوله 18 مترًا ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق للاستمتاع بالإطلالات، بالإضافة إلى خمس غرف للأطفال، بأسرة من طابقين، بالإضافة إلى حديقة خاصة بديعة.
وتشير المصادر إلى أن الزوجين الملكيين قضيا إجازتهما بتكلفة إجمالية قدرها 56 ألف جنيه استرليني للإقامة لمدة أسبوعين، بما في ذلك رسوم الخدمة للموظفين والخدم الملكيين، في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1400 فدان.
الجدير بالذكر أن جزيرة موستيك هي جزيرة لا يزورها إلا الأثرياء، وهي أصغر جزيرة من جزر الكاريبي، وتضم عشرات الفلل المتميزة بالفخامة والرفاهية، وتقدم لزوارها عدة أنشطة رياضية كالغطس وركوب الخيل مع إمكانية استخدام المنتجع الصحي، وتعتبر كيت ميدلتون من أشهر زوارها.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ27 ألف استرليني في الإسبوع.. هنا يقضي “ويليام وكيت” العطلة الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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