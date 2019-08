ابنة “بروس لي” منتقدة ظهور والدها بـ”ذات مرة في هوليوود”: “مسخ أحمق”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت شخصية “بروس لي” لانتقاد حاد، من أقرب الناس إليه، ابنته “شانون لي”، في الدور الذي ظهر به في فيلم المخرج “كوينتين تارانتينو”، “ذات مرة في هوليوود Once Upon a Time in Hollywood”، قائلة إن تصوير والدها الراحل جاء كـ”رسم كاريكاتوري”، ويذكرها بكيف كانت تتعامل معه هوليوود وهو على قيد الحياة.

“شانون لي”، هي ممثلة ومعلمة فنون قتالية مثل والدها، قالت إنه من المحبط أن ترى كيف تم تصوير “لي” من قبل “تارانتينو” في فيلمه الجديد، مؤكدة أن والدها اضطر إلى العمل بجِد كأمريكي من أصول آسيوية؛ لينجح في هوليوود، في ستينيات القرن الماضي.

وقالت “شانون: “من جسد شخصية أبي ظهر كشخص أحمق متغطرس لا يستطيع التفوه بكلام ذي معنى، وليس كشخص اضطر إلى العمل 3 أضعاف من حوله ليكسب أقل حقوقه، كان من غير المريح حقًا الجلوس في السينما وسمع ضحكات الناس على هذا المسخ الذي جسد والدي”.

الممثل “مايك موه”، هو من جسد “لي” في الفيلم، ويظهر في مشهد مع “براد بيت”، وتابعت “شانون” إنه من الممكن أن “تارانتينو” حاول تصوير كيف تم قولبة وتصنيف والدها في هوليوود، لكنه لم يوفق بتاتا في ذلك.

وواصلت: “أستطيع أن أفهم المنطق وراء ما يصور في الفيلم، حيث تدور الأحداث في فترة زمنية مليئة بالعنصرية والإقصاء، أنا أفهم أنهم يريدون جعل شخصية براد بيت كبطل خارق قوي يمكنه أن يضرب بروس لي، لكنهم لم يكونوا بحاجة إلى تناول سيرة أبي الراحل وإهانته بهذه الطريقة”.

تعمل “شانون” جاهدة للحفاظ على إرث والدها من خلال مؤسسة بروس لي، التي تستضيف مخيمات صيفية لتعليم الفنون القتالية للأطفال، لكن وعلى حد قولها، فإن كل شيء ذهب أدراج الرياح بسبب تصويره في فيلم “تارانتينو” على أنه شخص أحمق ومتغطرس.