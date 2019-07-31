8 أحداث تجعل من 2020 عام دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليس مجرد عام يُضاف إلى تاريخ دبي فحسب، بل ستشهد الإمارة خلاله باقة من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، في مقدمتها الحدث العالمي الأضخم معرض إكسبو 2020، والذي سيستضيف أكثر من 190 دولة حول العالم بحضور متوقع لأكثر من 25 مليون زائر.

وبالتزامن مع ذلك، تفتتح دبي سلسلة من المشروعات العمرانية؛ منها إطلاق مدينة علاء الدين الساحرة التي تقع وسط خور دبي وستكون أسطورة تاريخية عالمية على أرض الإمارات، إضافة إلى إطلاق برج خور دبي الأعلى في العالم والذي سيتفوق على برج خليفة، يبلغ ارتفاعه 928 مترا وتم تصميمة على شكل زهرة زئبق.

على الجانب الآخر، وتحديدا بجوار الوجهة المائية بلوواترز تنطلق عجلة عين دبي التي ستكون أعلى عجلة ترفيهية في العالم بارتفاع يصل إلى 210 أمتار، كما سيُفتتح متحف المستقبل رسميا وهو منارة فريدة تستشرف المستقبل وتستعرض تجارب العلوم والتكنولوجيا.

وفي نطاق البنى التحتية والطرق تدشن دبي عددا من المشروعات الكبرى؛ من بينها توسعة مطاري آل مكتوم الدولي ودبي الدولي، إلى جانب مسار 2020 في مترو أنفاق دبي، الممتد على مسافة 15 كيلومترا مربعا ليصل إلى منطقة الإكسبو.

"العين الإخبارية" ترصد أهم هذه المشروعات في التقرير التالي..