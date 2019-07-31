مدحت العدل يشن هجومًا على نجوى كرم، وما علاقة نوال الزغبي؟

بشكل مفاجئ، شن المؤلف المصري مدحت العدل هجومًا على شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم وعلى اغنيتها التي اصدرتها منذ فترة بعنوان “ملعون ابو العشق” من كلمات عامر لاوند، الحان وتوزيع علي حسون، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب الذي حمل توقيع المخرج وليد ناصيف.

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الهجوم جاء على خلفية اعتبار العدل ان اغنية نجوى مشابهة لأغنية النجمة الذهبية نوال الزغبي “ملعون ابو الناس العزاز” والتي كتبها العدل كتيتر لمسلسل “لأعلى سعر”.

وفي تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر، تخطى العدل الحدود وقال كلام لا يجوز ان يواجه به نجمة من الطراز الرفيع مثل نجوى كرم، اذ لم يراع الحد الادنى من الاخلاق والاحترام والتخاطب مع الآخر، فقال: “بمناسبة اغنية ملعون ابو العشق المنحوتة من ملعون ابو الناس العزاز افهم ان يكون المؤلف لص عديم الذكاء لانه سرق ايفيه من اغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ ٣ سنوات ولكن هل نجوى كرم ايضا عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والابداع.. حرامي وغبي؟”.

ولحين كتابة هذه الاسطر، لم تلق تغريدة العدل اي رد من شمس الاغنية نجوى كرم، وربما هذا الرد الافضل منها، فمهما كان لا يجوز التخاطب بهذه الطريقة ورمي الاتهامات كيفما يشاء، علما ان الجميع على دراية تامة ان الاغنيتين لا تتشابهان لا باللحن ولا بالكلام، سوى كلمة “ملعون ابو” وهو امر يجوز ويحصل في العديد من الاغنيات التي في بعض الاحيان تحمل العنوان عينه، دون ان نشهد من الشعراء او المغنيين مثل هذه الهجمات اللااخلاقية.