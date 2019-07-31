لطيفة "تركع" على المسرح لعجوز وتامر عاشور يُلبِّي طلب أحد مُعجبيه

أثار الفنان محمود العسيلي غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعد أن أحرج شابا طلب التصوير معه في إحدى حفلاته قائلا له: "أنت عندك واسطة علشان تتصور معايا"، ليلقي الفنان انتقادات لاذعة من الجميع.

محمود العسيلي

هاجم نشطاء السوشيال ميديا الفنان محمود العسيلي بعد ذلك المقطع واصفين إياه بالغرور، كما هاجمه عدد كبير من الفنانين عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، ورغم اعتذار العسيلي للجمهور عبر صفحته فإنه من الواضح أنه لم يقبل اعتذاره، مما جعل الجمهور يتداول فيديو آخر له في إحدى حفلاته وكان يغني "وجع الهوى"، ليصعد أحد الشباب المحبين له على المسرح لالتقاط صورة معه، لكن محمود العسيلي استقبل هذه الخطوة بدفعه من على المسرح مستنكرًا موقع الشاب.

ومع الهجوم والانتقادات اللاذعة التي واجهها الفنان محمود العسيلي مؤخرا، حرص عدد من الفنانين على تفادي تلك الأخطاء وتعلم الدرس جيدًا في طريقة التعامل مع الجمهور، ومن ضمن تلك الفنانين الفنانة التونسية لطيفة.

لطيفة

وقامت الفنانة التونسية لطيفة خلال إحيائها إحدى الحفلات ضمن فعاليات مهرجان تونس الغنائي، بالجلوس على قدميها على خشبة المسرح من أجل التقاط صورة مع إحدى المعجبات كبيرات السن، وعلقت لطيفة عبر حسابها على موقع التدوينات الشهير "تويتر"، على صورتها مع المعجبة قائلة: "إلى مثلها نهبطلها على ركبي باش تبوسني، شكرا على محبتكم جمهور بنزرت لطيفه في مهرجانات تونس".

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تامر عاشور

فيما قرر الفنان تامر عاشور، تلبية طلب أحد معجبيه بالصعود إلى المسرح لالتقاط صورة تذكارية معه خلال حفلته بالمسرح الروماني منذ أيام، حيث قام باحتضانه وقال له مازحا معه: "معاك واسطة يعني"، مشيرًا إلى ما فعله الفنان محمود العسيلي مع أحد معجبيه.

تامر حسني

وتداول عدد من النشطاء صورة للفنان تامر حسني وهو يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره بتواضع وصدر رحب.

كان محمود العسيلي فجر حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحراجه لمعجب أراد التقاط صورة تذكارية معه في إحدى حفلاته، فردّ عليه قائلًا: «حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامد جدًا مثلًا.. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني.. لو اتصورت مع حضرتك لازم اتصور مع كل الناس دي» وهو الأمر الذي أغضب الكثيرين منه.

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