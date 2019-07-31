شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية اليابان تسجل أعلى إيرادات لفيلم Aladdin بالسوق الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية استطاع فيلم Aladdin أن يسجل أعلي إيرادا للعمل بالسوق الأجنبية وذلك بقيمة وصلت إلى 96 مليون دولار أمريكي.

فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ 183 مليون دولار.

Advertisements

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامى مالك من إضافة لأبناء مصر فى الخارج.