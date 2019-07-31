شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة "آل حديد" تشعل شواطئ اليونان.. بيلا وجيجى يقضيان عطلتهما على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين صورًا لعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، وشقيقتها الموديل الشهيرة بيلا حديد، على شواطئ اليونان، أثناء قضائهما عطلة نهاية الأسبوع، والتى ظهرا فيها وهما يرتديان المايوهات.

وظهرت جيجي مؤخرًا فى عرض أزياء Versace، ومن ثم أنهت عرض Off-Whit، وظهرت مرة أخرى من خلال عرض أزياء Berluti لملابس ربيع وصيف 2020 الخاصة بأزياء الرجال بأسبوع الموضة بباريس، حيث كان هناك الكثير من المشاهير مثل ريكى مارتن وجونس برزر، وارتدت جيجى حديد بدلة كاملة باللون الأخضر مزينة بريش النعام مع تسريحة شعر بسيطة.









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