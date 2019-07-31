شكرا لقرائتكم خبر عن برومو حلقة ياسمين عبد العزيز فى "معكم" يدخل قائمة الأكثر مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل برومو حلقة النجمة ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن المقرر إذاعة الحلقة فى أسبوع عيد الأضحى المقبل على قناة cbc، ويعد هذا الظهور هو الأول لياسمين فى البرامج الحوارية بعد غياب 17 عامًا عن الظهور الإعلامى.

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يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" فى رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.