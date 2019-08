شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين براد بيت وليوناردو دى كابيرو على أفضل ممثل فى الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن اقتراب مشاركة الممثل العالمى براد بيت، والممثل العالمى ليوناردو دى كابريو، على جائزة أفضل ممثل رئيسي فى دورة الأوسكار المقبلة، بعد ظهورهما سويًا فى فيلم Once Upon a Time In Hollywood.

وأشارت التقارير إلى أن المنافسة بين النجمين، ستكون شرسة، بعد الظهور الكبير والأداء المتميز الذى ظهرا عليه في فيلمها الأخير مع المخرج العالمى كوينتن ترانتينو.

يذكر أن فيلم Once Upon A Time In Hollywood تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو دي كابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.