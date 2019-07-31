حظر صور ملكة بريطانيا ودفع تعويض ضخم لموظف في هذه الدولة

متابعة بتجـــــــــرد: أصدر أحد المكاتب الحكومية بأيرلندا الشمالية قرارًا بحظر صور الملكة “إليزابيث” الثانية، بعدما اضطر إلى دفع تعويض لموظف مدني قيمته 10 آلاف جنيه إسترليني لأنه كان يتعرض للإهانة بسبب “لوحات ملكة بريطانيا” المعلقة داخل المكتب.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الموظف “لي هيغارتي” استخدم تشريعات حقوق الإنسان في نص الدعوى المرفوعة ضد المكتب الحكومي الذي يتخذ من بلفاريست مقرًا له، وأدعى أنه خلال 20 عامًا، يعمل داخل المكتب، ينتابه الشعور بالإهانة بسبب “لوحات الملكة”.

بعد أسابيع من رفع الدعوى، أخذ “هيغارتي” تعويضًا ماليا ضخمًا، كما تم إجبار المكتب الحكومي “ستورمونت” على إزالة صورة الملكة، كما صرح أحد المسؤولين بأنه سيتخذ جميع الإجراءات لمراعاة عدم تكرار الأمر.

وتعتبر أيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة في الشمال الشرقي من جزيرة أيرلندا، وكان عدد سكانها 1810900، يشكلون نحو 30% من سكان الجزيرة الكلي ونحو 3% من سكان المملكة المتحدة.