مكسيم خليل يطلق “تحدّي الثلاث دقائق” ويُبكي الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الممثل السوري مكسيم خليل صورة طفل على حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، مُطلقاً تحدٍّ جديد إسمه “تحدّي الثلاث دقائق”، فأبكي متابعيه.

وفي التفاصيل، شرح مكسيم خليل لمتابعيه تفاصيل التحدي بالقول “تحدٍ جديد، نوعه مختلف، بتحدّى فيه كل إنسان. يمكن ما بيسلّي متل باقي التحديات يلي بتصير عالسوشال ميديا، بس يمكن يكون مفيد لأرواحنا يلي عمنحاول طول الوقت نغلفها بأنواع مختلفة من المشاعر لحتى نحميها”.

وأوضح مكسيم خليل “التحدي هو انك تطلع بهالعيون تلات دقايق متواصلة. من دون ماتحس انه عميحاكيك وتجاوبه. من دون ماتسمع شو سمع وتشوف شو شاف. من دون مايمرق الخوف لقلبك. من دون مايمشي القهر والظلم بدمك. من دون ماتفكر بأبوه وأمه، بتخته، بكتبه، بمدرسته، حتى بسندويشته.. وتغص “.

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وأضاف مكسيم خليل “اتطلع بس تلات دقايق متواصلة ورح تحكو كتير وتفهم عليه وتصيروا صحبة. رح تاخده عالجنينة وتتمرجحوا سوا. رح تعرف شو عم يوجعه وشو عميبكيه. ورح يحكيلك عن أحلامه الصغيرة البريئة متله. ورح تقله مو ذنبك. ورح تقله الله يحميك”.

وأردف مكسيم قائلاً “بتحداك مهما كان اليأس والإحباط واللاجدوى ومهما كانت الأسباب يلي مخليتك بعيد عنه، ماتقله “سامحني انا مالي ذنب بس سامحني”. طلع بهالعيون وشوف الانسان يلي جواتك قديشه عايش ومستنيك. يا ترى رح تقدر تتحدا حالك والزمن والخوف وتطلع بهالعيون بس ٣ دقايق”.

وختم مكسيم خليل رسالته الطويلة بالقول “مين رح يشارك بهالتحدي ويكتب شو سمع وشو حكى معه او مع رفقاته مو بس بسوريا وبكل العالم؟ يمكن نقدر كلنا نقول بحب وعن قناعة: اوقفوا قتل الاطفال والمدنيين بسوريا وبالعالم. حتى لو جوات قلبنا قلناها، اكيد الكون ببياضه وبسواده بيسمع. قولها، قوي قلبك وقولها. الله يحمي أطفالكم جميعاً وتفرحوا فيهم”.