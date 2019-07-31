الأمير هاري يصدم الجميع بعدد الأولاد الذين يرغب بإنجابهم

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الأمير هاري أنه يعتزم إنجاب طفلين كحد أقصى، حيث كشف عن مخاوفه المتزايدة بشأن مستقبل الأرض.
ففي محادثة مع الناشطة جين غودال من مجلة فوغ البريطانية، قال دوق ساسكس بأن موقفه من الكوكب قد تغير بعد ولادة ابنه آرشي في مايو، وأضاف “أنظر إلى الأمر بشكل مختلف الآن بلا شك لكن لطالما أردت أن أحاول وأتأكد من ذلك، حتى قبل أن أحظى بطفل وأتمنى أن أحظى بأطفال”.
وعندما سألته جودال عن عدد الأطفال الذين سينجبهم مع زوجته ميغان ماركل، أجاب هاري “سننجب اثنين كحد أقصى”.
هذا الكشف جاء خلال نقاش حول الموارد المتضائلة في العالم، وقال هاري: “ما نحتاج إلى تذكير الجميع به هو أن هذه هي الأشياء التي تحدث الآن من حولنا حقيقة وكأننا نحن الضفادع في المياه التي تغلي”.
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