نعومي كامبل مُنعت من دخول أحد فنادق فرنسا بسبب لون بشرتها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل أنها مُنعت من الدخول إلى فندق في جنوب فرنسا لأنها سوداء البشرة، ووصفت الحادثة بـ “المثيرة للاشمئزاز”.
وفي التفاصيل، فقد قالت نعومي إنها مُنعت هي وصديقها من دخول الفندق على الرغم من دعوتها لحضور حدث في المكان، وذلك في مقابلة لها مع مجلة Paris Match.
وأشارت نعومي إلى أن موظفي الدخول أعلموها بأن المكان امتلأ ولكنهم سمحوا لأشخاص آخرين بالدخول.
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