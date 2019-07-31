كاردي بي ألغت حفلها قبل دقائق من صعودها إلى المسرح.. إليكم السبب

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت النجمة العالمية كاردي بي متابعيها عبر حسابها الرسمي على تويتر بتغريدة أعلنت فيها عن إلغاء حفلها قبل دقائق قليلة من بدئه.

وفي التفاصيل، فقد قالت كاردي بي إن سبب إلغاء الحفل هو لتهديدات أمنية تلقتها من شرطة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأميركية.

وكتبت كاردي بي التالي “أعزائي أهل إنديانا، أنا آسفة جدًا لهذا اليوم. أود أن أخبركم أنني كنت في المكان أتدرب للحفل، كنت متحمسة للعرض. لسوء الحظ، علمت بتهديد أمني يتمّ التحقيق فيه حاليًا. سلامتي وسلامتكم أولاً”.

والجدير ذكره، أنه تمّ تأجيل الحفل حتى يوم 11 أيلول مع حفظ حقوق كلّ الناس الذين ابتاعوا التذاكر سابقاً.