“ماركل وسبنسر”.. دوقة ساسكس تطلق خط أزياء نسائي عصري

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت “ميغان ماركل”، دوقة ساسكس، في العدد الجديد من مجلة “فوغ”، الذي تتولى رئاسة تحريره بشكل شرفي، أنها تعتزم إطلاق خط أزياء نسائي جديد.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، يأتي إطلاق خط الأزياء النسائي في سبيل تقديم المعونات الخيرية، حيث أقنعت “ميغان”، كبار تجار التجزئة البريطانيين من أمثال “ماركس وسبنسر” و”جون لويس” و”جاكسو”، مع صديقتها مصممة الأزياء، “ميشا نونو”، بطرح مجموعة من ملابس العمل النسائية، من شأنها أن تساعد “سمارت ووركس Smart Works”، وهي جمعية خيرية تساعد النساء على العمل.

في كل مرة يتم فيها شراء قطعة من أحد تجار التجزئة، سيتم التبرع بمثيلتها للجمعية الخيرية، “سمارت ووركس”، وهي واحدة من أولى جمعيات “ميغان” الخيرية، لمساعدة النساء، اللاتي يأتي معظمهن من خلفيات فقيرة، ويردن الاستعداد لإجراء المقابلات، ويتم ذلك من خلال تزويدهن بزي جديد، يكون ملكهن لاحقا، وتوفير تدريب من فريق من الموجهين المتطوعين، مع توفير مقابلة عمل بعد ذلك تناسب تخصصهن.

وبمجرد نجاح السيدة في المقابلة، يتم الترحيب بها مرة أخرى في الجميعة، لمنحها خمس قطع إضافية من الملابس؛ حتى تتمكن من حضور أول أيام العمل بملابس لائقة.

وقال متحدث باسم الدوقة، إنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول خط الملابس فى الخريف.

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وهذه ليست أول مرة تقتحم فيها “ميغان” عالم الموضة، فأثناء عملها كممثلة في مسلسل الدراما القانونية “سوتس Suits”، قبل زواجها من الأمير هاري، كان لديها خط ملابس خاص بها مع تاجر التجزئة المحلية “Reitmans”، لصناعة السراويل الجلدية النباتية.

وفي عدد سبتمبر من مجلة “فوغ” البريطانية، كتبت “ميغان”: “عندما تدخل إلى (سمارت ووركس) فسيقابلك رفوف من الملابس، ومجموعة من الحقائب والأحذية، في بعض الأحيان، ومع ذلك للأسف، يمكن أن تكون القطعة الواحدة بحجم مختلف وألوان غير متطابقة، للمساعدة في هذا، سألت ماركس وسبنسر، جون لويس وشركاه، جاكسو، إذا كانوا على استعداد لتصميم مجموعة من الملابس الأكثر كلاسيكية بحيث تكون مناسبة لخزانة ملابس العمل”.

وافقت العديد من العلامات التجارية على فكرة التبرع بقطعة مثيلة يتم شرائها من العملاء، وقالت “ميغان”: “هذا لا يجعلنا جزءا من قصة بعضنا البعض فحسب، بل يذكرنا أننا معا دائما”.

وتابعت: “السبب أنني أنتمي إلى سمارت ووركس هو أنها تعيد صياغة فكرة الإحسان للمجتمع، إنها شبكة من النساء اللواتي يدعمن النساء الأخريات في مساعيهن المهنية”.