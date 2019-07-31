خاص- لايف ستايلز ستوديوز تطرح “النسخة الأصلية” لـ فيفيان مراد… كليب عالمي بكل المقاييس

أخيراً وبعد سلسلة من التشويق، أطلقت شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز كليب وأغنية النجمة فيفيان مراد “النسخة الأصلية” وذلك على قناة الشركة الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

الأغنية حملت عنوان “النسخة الأصلية” كلمات وألحان راي صفدي، توزيع موسيقي مارك عبد النور، تسجيل، ميكس وماستيرنغ ستوديو فادي جيجي. والكليب من اخراج فادي حداد الذي أبدع في نقل الصورة حيث تم تصوير الكليب بتقنيات عالية جداً بأحدث كاميرا سينمائية بمواصفات هوليوودية وذلك على مدار ثلاثة ايام في مرفأ بيروت ومنطقة شكا شمال لبنان.

وكما أكد لنا فادي حداد في السابق ان الكليب عالمي بكل المقاييس، هذا ما اكتشفناه خلال مشاهدتنا للعمل الذي ظهر كفيلم قصير تضمن عدة عناصر منها التشويق، الحماس، اطلالات جميلة، ألوان جميلة، كادرات مبهرة ولقطات ملفتة خاصة تلك التي تركز على التفاصيل كالاصوات التي تطلقها الآلات الحادة او أصوات الأحجار.

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أطلت فيفيان في الكليب بخمس لوكات تناسب أجواء القصة، بدت جميلة جداً في كل لقطاتها من الثياب الى المكياج أو الشعر وحتى الأكسسوارات التي اعتمدتها.

اما لناحية الأغنية، وضعت “مراد” إحساسها وأدت الأغنية بصوتها العذب، بالاضافة الى اللحن الايقاعي الذي وضعه راي صفدي متضمناً عدة أشكال مختلفة من الموسيقى، واكتملت الأغنية مع التوزيع العصري لمارك عبد النور الذي قام بتوظيف الآلات الموسيقية المتنوعة في الجمل اللحنية المختلفة.

مرة جديدة أثبتت شركة لايف ستايلز ستوديوز انها تسعى وراء الكمال الفني، فكليب “النسخة الأصلية” تضمن كل عناصر النجاح وهذا ليس بجديد على شركة تسعى دائماً الى تقديم الأفضل على الساحة الفنيّة.

ويعتبر هذا التعاون هو الثالث الذي يجمع فيفيان مراد مع فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية “مصر عظيمة” و “غل بقلبي غل “.