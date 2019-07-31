عمرو دياب يُطلق مقطعًا تشويقيًّا من أغنيته الجديدة "أنا غير"

طرح الفنان عمرو دياب مقطعا تشويقيا من الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد والتي تحمل اسم "أنا غير"، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية بالكامل منتصف الأسبوع المقبل، مثلما حدث مع الأغنية الأولى "بحبه" ولم يعرف بعد هل سيعتمد دياب على نفس طريقة طرح ألبومه السابق "كل حياتي" بتسويق كل أغنية بطريقة منفردة، أم سيقوم بطرح الألبوم الجديد كاملاً استجابة لرغبة جمهوره.

نشر عمرو دياب الدقيقة الأولى من أغنية "أنا غير" بعد انتهاء الضجة المثارة حول سرقة عنوان الأغنية من شاعر آخر، وتعد الأغنية أول تعاون بين دياب والشاعر أحمد مرزوق، وحققت 97 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة بموقع "يوتيوب، وسبق أن طرح أغنية "بحبه" من نفس الألبوم بعد تسريبها من حفل زفاف أقيم مؤخرا في إمارة موناكو بحضور الفنانة أصالة، وتردد أنه غناها خصيصا للنجمة دينا الشربيني التي ظهرت معه على المسرح وهي ترقص على أنغام الأغنية.

وكشف دياب عن البوستر الأول لألبومه الجديد "أنا غير" المنتظر صدوره خلال الصيف الجاري، وحسم البوستر الأول الإجابة عن سؤال عودة دياب إلي شركة روتانا، حيث تأكد أن الألبوم الجديد من إنتاج شركته ناي بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات في مصر، وحسب المعلن سيتم طرح أغنياته بطريقة منفردة عبر الخدمة المدفوعة لإحدى شركات الاتصالات أولاً ثم يطرح كاملاً عبر سي دي.

اقرا ايضاً:

الصدفة تجمع أصالة وعمرو دياب ودينا الشربيني ويغنوا معًا "ده لو اتساب"

Advertisements

نشر عمرو صورة البوستر وعاد فيها إلى الإطلالات الكلاسيكية بعد ثلاثة ألبومات اعتمد فيها المظهر الرياضي، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" قائلاً: "الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب، وأكد أن الألبوم سيظهر إلى النور قريبا".

يتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاماً، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري وأسامة الهندي.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على الموعد الرسمي لطرح ألبوم عمرو دياب "أنا غير"

"تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب بسبب "فيس اب