أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ هند صبري والأخيرة ترد بقوة

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان أحمد صلاح حسني، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يشيد فيه بأداء الفنانة هند صبري عن دورها في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي يعرض حاليا.
وقال أحمد صلاح حسني: "هند صبري قنبلة تمثيل منفجرة ممتعة بكل المقاييس".
بينما ردت هند صبرى على رسالة أحمد صلاح حسني قائلة: "أنا مش عارفة أرد.. شكرًا لك ولكل الناس اللي حبت الفيلم وبتبعتلي".
"الفيل الأزرق 2"، بدأ عرضه يوم الخميس الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم، شيرين رضا، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.
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