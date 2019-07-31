طارق عبد العزيز وعلا رشدى ضيفا ON Set الجمعة

يحل الفنان طارق عبد العزيز، ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، غدًا الخميس.
كما تحل الفنانة علا رشدي ضيفة على البرنامج بعد غدٍ، الجمعة، في لقاء من داخل مدينة ملاهى ماجيك بلانت.
وكان آخر أعمال بها النجمة علا رشدي، كليب "عايزة هدنة" والتي أهدته للأمهات بمناسبة عيد الأم وهو أول تجاربها الغنائية.
يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
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