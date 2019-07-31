شكرا لقرائتكم خبر عن 16 أغسطس.. الموعد الجديد لحفل أحلام فى مهرجان سودة عسير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عن الموعد الجديد لحفلها الغنائى فى السعودية ضمن فعاليات مهرجان "سودة عسير"، حيث تم تحديده يوم 16 أغسطس المقبل ليكون حفل افتتاح المهرجان.

وقررت إدارة المهرجان تأجيل موعد حفل أحلام 3 أيام حيث كان مقررًا يوم 13 أغسطس وذلك بعد تعديل إدارة المهرجان جدول حفلات الموسم ككل ليبدأ من الـ16 من أغسطس حتى الـ31 من الشهر ذاته.

حفل احلام فى موسم السودة

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ومن المقرر أن تحيى أحلام حفلاً ثانيًا بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب فى "سوق عكاظ" وذلك يوم 30 أغسطس المقبل.