شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس لإخراج فيلم Dungeons & Dragons والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى حاليًا جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس دالى مفاوضات لإخراج فيلم جديد يحمل اسم "Dungeons & Dragons" وهو من تأليف ديف ارنيسون، والعمل تابع لشركة "Paramount Pictures"، ولم يعلن حتى الآن عن فريق الفيلم الذى سيعرض فى 2121 .

وأصبح خبر المفاوضات مع جوناثان وفرانسيس محط تركيز الكثير من وسائل الإعلام الفنية العالمية وأبرزها "فارايتى".

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يذكر أن جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس تعاونا معًا فى اخراج فيلم "Game Night "و" Vacation"