شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس لإخراج فيلم Dungeons & Dragons والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى حاليًا جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس دالى مفاوضات لإخراج فيلم جديد يحمل اسم "Dungeons & Dragons" وهو من تأليف ديف ارنيسون، والعمل تابع لشركة "Paramount Pictures"، ولم يعلن حتى الآن عن فريق الفيلم الذى سيعرض فى 2121 .
وأصبح خبر المفاوضات مع جوناثان وفرانسيس محط تركيز الكثير من وسائل الإعلام الفنية العالمية وأبرزها "فارايتى".
يذكر أن جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس تعاونا معًا فى اخراج فيلم "Game Night "و" Vacation"
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