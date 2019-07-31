شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى عن هند صبرى فى الفيل الأزرق 2: "قنبلة تمثيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أحمد صلاح حسنى، عن إعجابه الشديد بدور الفنانة هند صبرى، وأدائها في فيلم "الفيل الأزرق 2"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب أحمد صلاح حسنى، قائلاً: "هند صبري قنبلة تمثيل منفجرة! ممتعة بكل المقاييس".

ومن جانبها ردت هند صبرى قائلة: "أنا مش عارفة أرد.. شكرًا لك ولكل الناس اللي حبت الفيلم وبتبعتلي"، ليرد عليها أحمد صلاح حسنى مرة أخرى قائلاً: "مش مهم تردى بس ده حقك برافو".

والجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، حيث يأتى فى المقدمة المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، برفقة النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم بالإضافة إلى شيرين رضا، كما انضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى والفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى".

Advertisements



احمد صلاح حسنى