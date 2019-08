شكرا لقرائتكم خبر عن في 45 صورة.. هكذا احتفل أبطال Once Upon A Time In Hollywood بالعرض الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل فيلم " Once Upon A Time In Hollywood " بالعرض الأول للعمل الذي أقيم أمس في لندن، حيث خطف نجم هوليوود الشهير الانظار نحوه بمجرد وصوله لمكان العرض و هو محاط بعدد من حراسة الشخصين و وقع علي عدد من " الاوتوجرافات " لمحبيه و عشاقه قبل بدء عرض الفيلم . كما حضر العرض ايضا نجم الأوسكار ليوناردو دي كابريو الذي ظهر بإطلالة براقة و قد تسلطت عليه الاضواء بمجرد وصوله لمكان العرض . بينما حرصت النجمة العالمية مارجوت روبي علي الظهور بإطلالة مميزة لضمان تسليط الاضواء عليها و حتى لا يقتصر الركيز علي أهم نجمين بعالم هوليوود و هما براد بيت و دي كابريو . كما حرص المخرج كونتين تارنتينو علي اصطحاب زوجته " دانيلا " معه للعرض و التي ابهرت العالم بإطلالتها البسيطة و اختيارها فستان ذو تصميم مميز باللون الاحمر . وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ليوناردو دي كابريو ليوناردو دي كابريو

ابطال الفيلم ابطال الفيلم

النجمة مارجوت روبي النجمة مارجوت روبي

براد بيت براد بيت

ليوناردو دي كابرو ليوناردو دي كابرو

مخرج العمل وزوجته مخرج العمل وزوجته

