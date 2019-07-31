شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. عادل إمام معلقًا على مباراة كرة بين يسرا وليلى علوى ولبلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر على إحدى صفحات "فيس بوك" فيديو نادرًا من قناة "ماسبيرو"، لتجمع فنانين كبار فى إحدى الساحات للعب مباراة كرة قدم بمشاركة كل من يسرا، ليلى علوى، لبلبة، المخرج عبد العزيز، مدير التصوير سعيد الشيمى، المذيع أحمد سمير، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هانى لاشين المذيع أمام عمر وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفنى. المفاجأة هو وجود الزعيم عادل إمام خارج الملعب للتعليق على المباراة، ولم يخل تعليقه من المداعبة والكوميديا على زملائه من الفنانين، كما أظهر الفيديو وجود النجمة نادية لطفى لمشاهدة المباراة والتشجيع، كما كان هناك عدد كبير من النجوم ولكن لم يكشف الفيديو عن وجودهم. Advertisements

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