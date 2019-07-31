المهرجان القومي للمسرح يكرم سوسن بدر وهالة فاخر والحجار أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تكريم عدد من الفنانين والمسرحيين في دورته الثانية عشر المقرر عقدها في الفترة 17 حتى 30 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يكرم المهرجان كل من: الفنانة سوسن بدر، والمطرب علي الحجار، والفنان يوسف شعبان، الفنان توفيق عبدالحميد، الكاتب يسري الجندي، الفنان لطفي لبيب، المخرج محسن حلمي، والفنانة هالة فاخر، والكاتب السيد حافظ، وعاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي، ودكتور عبد ربه عبد ربه أستاذ الديكور بالعهد العالي للفنون المسرحية.
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