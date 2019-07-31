مي سليم ناعية أحمد رشدي: "هتوحشني أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365

نعت الفنانة مي سليم، مصمم الأزياء أحمد رشدي، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "سليم"، على الصورة قائلة: " هتوحشني أوي أوي البقاء لله إن لله وان اليه راجعون، في الجنة إن شاء الله ".

يذكر أن أحمد رشدي، يعمل مساعدًا لمصممة الأزياء الشهيرة ملك ذو الفقار، وتعاون مع عدد كبير من نجوم السينما والتليفزيون أبرزهم عادل إمام ولبلبة، وآخر أعماله التي لم تخرج للنور هو فيلم "الكنز 2.