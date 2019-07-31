هكذا هنأت لطيفة الشعب المغربى بعيد العرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

هنأت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، الملك محمد السادس ملك المغرب والشعب المغربى، بعيد العرش الذي يحتفل به الشعب المغربي في 30 يوليو من كل عام.

وكتبت لطيفة:" كل سنة والمغرب الحبيب بألف خير أمان ملكًا وشعبًا وأرضًا..عيد العرش، المغرب".

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احتفلت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، بذكرى مرور 20عامًا على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفًا لوالده.

وعلى جانب آخر، تستمر لطيفة، في إقامة حفلاتها حتى يوم 9 أغسطس المقبل، ومنها حفل قابس يوم 2 من الشهر المقبل، ثم طبرقة يوم 4 من نفس الشهر، ثم حفلة بالمهدية يوم 6 أغسطس، وتنهى جولاتها فى تونس بحفلة المنستير يوم 9 أغسطس.