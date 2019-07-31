خاص| سامح حسين: خرجت من عباءة الكوميديا وكل الفنانين فوق راسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أكد الفنان سامح حسين، أنه غير من جلده وخرج من عباءة الكوميديا منذ عام 2010، ليقدم "اللص والكتاب" و"فطين وميشو" و"حاميها وحراميها"، وبعدها 3 أفلام لم تكن كوميدية.

وقال حسين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه يتمنى التمثيل مع نجوم كبار في الإخراج والتأليف خلال المرحلة المقبلة مثل وحيد حامد وشريف عرفة ومحمد ياسين، متابعًا "كل الفنانين فوق راسي".

وحول تقديمه لعمل مسرحي مترجم عن رواية قال: "بغض النظر كونها مأخوذة من رواية أو عمل مكتوب، فالصياغة الإخراجية والدرامية هي التي تجعل المسرحية قريبة أو بعيدة من الجمهور.

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واستكمل: مسرحية "المتفائل" المأخوذة عن رواية فرنسية مليئة بالأحداث الدرامية، وكل لوحة في العمل تحمل اسم بلد مختلفٍ، وبها إبهار يمنعك من الشعور بأي ملل داخل المسرح.

وعن تعاونه مع مخرج المسرحية قال: "تعاونت مع المخرج إسلام إمام، في العديد من الأعمال، وحنا أصدقاء من 20 سنة، وخضت معه أول بطولة مسرحية لي على مسرح الدولة كانت من إخراجه بعنوان "تحب تموت إزاي" وكانت تراجيدية وليست كوميدية، وحصل من خلالها على جائزة الدولة للإبداع".

يعرض للفنان سامح حسين، حاليًا، على خشبة المسرح القومي، مسرحية "المتفائل" ويشارك في بطولتها: سهر الصايغ ويوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام