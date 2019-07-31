في ذكرى ميلاد ه الـ 81 ...سعيد صالح يظل محفورا في أذهان جماهيره

في ذكرى ميلاد الـ 81 للفنان الراحل سعيد صالح الذي ظل يقدم طوال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة، والتي كان من أبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين"، عمل في أكثر من خمسائة فيلم وأكثر من ثلاثمئة مسرحية، يقول عن نفسه " السينما المصرية أنتجت ألف وخمسمائة فيلم أنا نصيبي منهم الثلث "، وقد أكد في أغلب اللقاءات التليفزيونية التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به واصفا نفسه بـ (فتى المسرح)، وظلت إفيهاته الضاحكة محفورة فى أذهاننا للنجم الراحل سعيد صالح، وتحديدًا فى مسرحية "مدرسة المشاغبين" التى شكلت نقلة فنية للفنان الراحل وجعلته ضمن نجوم الصف الأول فى السينما والمسرح مثل:"مرسى بن المعلم الزناتى اتهزم يا رجالة".

في السطور التالية سنتعرف على اهم محطات سعيد صالح..

نشأته:

ولد سعيد صالح في 31 يوليو 1938 بقريه "مجيريا" مركز أشمون بمحافظة المنوفية حصل على ليسانس الآداب عام 1960 عمل في مسرح التلفزيون وقدم العديد

من العروض المسرحية، اشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته.

بداية مشوارة الفني :

بدأ سعيد صالح مشوار الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك بها في تلك الفترة مسرحية "ذات البيجامة الحمراء" مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام، وكانت المسرحية من بطولة "عبد المنعم مدبولى، أبوبكر عزت ونجوى سالم" ومن تأليف واقتباس سمير خفاجي وعبد الله فرغلى وأخرجها كمال ياسين .

انطلاقة موهبة سعيد صالح :

وتأتي انطلاقة موهبة سعيد صالح الحقيقية وبداية نجاحه عام 1969 عندما شارك بشخصية "محفوظ أبو طاقية" في مسرحية "هاللو شلبي" بجوار أبناء جيله "مديحة كامل، أحمد زكي، محمد صبحي، أحمد ماهر تيخة" وكانت من بطولة الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وعبدالله فرغلي وسهير الباروني .

ومسرحية هاللو شلبي من إخراج سعد أردش وتأليف يوسف عوف وقد حققت نجاحا كبيرا وتعتبر واحدة من كلاسيكيات المسرح الكوميدي.

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"مدرسة المشاغبين"..من أهم مسرحياته :

وفي عام 1973 شارك سعيد صالح في مسرحية "مدرسة المشاغبين" والتي تعتبر من أهم المسرحيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بمشاركة أبناء جيله "عادل إمام، أحمد زكي، يونس شلبي، هادي الجيار وسهير البابلي

واستطاعت مسرحية "مدرسة المشاغبين" أن تبرز موهبة سعيد صالح بشكل أكبر وتميز أداء في تجسيد شخصية "مرسي" أمام صديقه عادل إمام الذي جسد شخصية "بهجت" خلال أحداث المسرحية، وهي من تأليف علي سالم ومن إخراج عبدالمنعم مدبولي في ليالي العرض الأولى ومن ثم أكمل إخراجها جلال الشرقاوي .

"العيال كبرت"

وفي عام 1979 شارك سعيد صالح في واحدة من أهم عروضه المسرحية وهي مسرحية "العيال كبرت" من بطولة "حسن مصطفى، كريمة مختار، أحمد زكي ويونس شلبي"، وجسد خلال أحداث المسرحية شخصية "سلطان" التي ارتبط بها أجيال عديدة لتميز سعيد صالح في تقديم شخصية الشاب المستهتر بشكل مختلف، المسرحية من تأليف الكاتب بهجت قمر وإخراج سمير العصفوري.



يذكر أن سعيد صالح، توفي يوم 1 أغسطس 2014، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.