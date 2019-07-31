بعد رحيله.. رسالة مؤثرة من دنيا لفاروق الفيشاوي

وجهت الفنانة دنيا رسالة مؤثرة، ترثي بها الفنان القدير فاروق الفيشاوي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "زي النهاردة كان آخر يوم أشوفك فيه، زي النهاردة أنت مشيت بالليل مع أذان الفجر، أسألكم الفاتحة".

يذكر أن الفنانة دنيا شاركت سابقا في بطولة مسلسل "رحيم"، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين،

وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من ياسر جلال، نور، محمد رياض، حسن حسني، طارق عبد العزيز، صبري فواز، إيهاب فهمي، دينا، توني ماهر، منى فاروق

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفى عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في

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غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتم تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وأقيم العزاء يوم الأحد الماضي بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحرص عدد ضخم من نجوم الفن و الرياضة والإعلام، والشخصيات العامة على حضوره.