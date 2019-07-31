كلاكيت ثالث مرة.. شائعات الوفاة تلاحق "الزعيم" عادل إمام

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول سبب خروج النجم عادل إمام عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي الذي كان مفترض له أن يشارك فيه بمسلسل "فلانتينو"، وقيل إن السبب هو مرض عادل إمام وتدهور صحته، وهذا ما نفته الفنانة نهال عنبر عضوة في ناقبة المهن التمثيلية.

ثم انتشرت أيضا أقوايل عن مرض النجم عادل إمام، رغم نفي نجليه الفنان محمد إمام، والمخرج رامي إمام،

إلا أن خبر مرضه مازال ينتشر.

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وجاء بعد ذلك إشاعة خلاف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والنجم عادل إمام، من رغم قوة صداقتهم، والتي استمرت حتي آخر يوم في حياة النجم فاروق الفيشاوي، وسبب غياب النجم عادل إمام عن حضوره العزاء أنه مسافر في إحدى القرى الساحلية، ولهذا السبب لم يستطيع حضوره عزاء

والدة النجمة يسرا والنجم فاروق الفيشاوي، وأكدت أسرة النجم عادل إمام أكدت اتصاله هاتفيا بالفنان أحمد الفيشاوي لتقديم واجب العزاء في والده، وهو ما فعله مع الفنانة يسرا لتقديم واجب العزاء في والدتها معتذرا عن عدم تمكنه من الحضور.

وكانت تلك الأسباب هي تجديد لانتشار شائعة مرضه، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تدهور صحة النجم عادل إمام ووفاته في القاهرة فجر اليوم الاثنين، وهو ما تبين عدم صحته حيث يتواجد النجم عادل إمام في مقره الصيفي بالساحل الشمالي.