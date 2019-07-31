غدًا.. طارق عبدالعزيز ضيفًا على ON Set

يحل الفنان طارق عبدالعزيز، ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، غدًا الخميس.

كما تحل الفنانة علا رشدي ضيفة على البرنامج بعد غدٍ، الجمعة، في لقاء من داخل ماجيك بلانت (مدينة ملاهي

داخل مول مصر).

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

