ساندي تزيح الستارعن حفل الساحل الشمالي

كشفت الفنانة ساندي عن موعد حفلها المقبل، والمقرر لها الجمعة 2 أغسطس، في راكان بالساحل الشمالي.
يذكر أن ساندي طرحت مؤخرا كليب بعنوان "قلبين"،
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