ساندي تزيح الستارعن حفل الساحل الشمالي

كشفت الفنانة ساندي عن موعد حفلها المقبل، والمقرر لها الجمعة 2 أغسطس، في راكان بالساحل الشمالي.

يذكر أن ساندي طرحت مؤخرا كليب بعنوان "قلبين"،

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وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان حمزة، و توزيع أحمد إبراهيم، ضمن فيلم "عيش حياتك"، وهو من تأليف وسام حامد، و إخراج تامر بسيوني، و بطولة كل من سامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، محمد نور، أحمد حلاوة، ياسر الطوبجي، مارتينا، حمادة بركات، أحمد الشربيني، مها أبو عوف.