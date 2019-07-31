رامي صبري يكشف موعد طرح ألبوم "فارق معاك"

كشف الفنان رامي صبري موعد طرح ألبومه الجديد "فارق معاك"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "ألبوم فارق معاك بكره إن شاء الله".
ألبوم "فارق معاك" يضم 10 أغاني من كلمات أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، عزيز الشافعي، هالة علي، هاني رجب، وألحان مدين، شادي حسن،كما لحن لنفسه العديد من الأغاني، ووزع أغانيه جلال الحمداوي، تميم، طارق توكل.
يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، في منتجع سياحي بالساحل الشمالي.
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