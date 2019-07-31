"ولاد البلد" تنهي أولى محطاتها بسوهاج و تستعد للأقصر غدا الخميس

صرح الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، ان خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح الأسبوع الماضي ، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تسير على قدم و ساق، حيث ينهي عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث جولته بمحافظة سوهاج غدا الأربعاء ، ليستعد بعدها فريق عمل العرض لجولته الجديدة بالأقصر و التي تبدأ من الخميس المقبل الموافق الأول من أغسطس المقبل و حتى ال٩ من أغسطس المقبل، لتشمل قصر

ثقافة الطارف، بيت ثقافة الأقالتة، قصر ثقافة إسنا، قصر ثقافة أرمنت، مدرسة حاجر أرمنت الإبتدائي، مدرسة الشهيد أبو المجد حسين، مدرسة الصبغية الإعدادية بنين، قصر ثقافة حوض الرمال، ساحة سيدي أبو الحجاج، و ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. و عن جمهور " ولاد البلد" بمحافظة سوهاج يقول الشرقاوي، ان الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات، و من جميع الطوائف و الاتجاهات .

و كانت ردود الأفعال تدل على مدى

تعطش الجمهور للفنون، و هو ما يشجعنا على استكمال باقي جولاتنا بالمحافظات للوصول الى أبعد النقاط و أكثرها احتياجا. يشار إلي "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

جدير بالذكر ان العرض من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

Advertisements