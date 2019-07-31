بعد سيارة مازيراتي.. دنيا بطمة تنشر صورة حذاء ثمنه 30 الف دولار!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 06:53 مساءً - بعد ان اثارت ضجة باستعراضها سيارتها الجديدة الباهظة الثمن، نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة المزيد من الصور للهدايا التي تلقتها من زوجها في عيد ميلادها.

فقد نشرت دنيا بطمة صور أحذية وفستان من ماركات عالمية كما قامت بعرض ثمن هذه الهدايا والذي بلغ 11895 درهم بحريني ما يعادل اكثر من 30 الف دولار امريكي.

وعلق أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الأمر، مؤكدين أنه لا يليق عرض ثمن الهدايا أو المشتريات.