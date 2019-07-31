نجوى سلطان تتعاون مع عصام كاريكا في ديو "بنت جدعة"

بيروت - لايف ستايل
تعاونت النجمة اللبنانية نجوى سلطان مع المطرب المصري عصام كاريكا في ديو غنائي بعنوان "بنت جدعة"، وتم تصوير الديو على طريقة الفيديو كليب وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
يدور الكليب حول قصة تشويقية مثيرة في مفاجأة للجمهور، وقد أبدعا الثنائي نجوى وكاريكا في تجسيد دور الأشخاص الذين يعملون مع المافيا بطريقة مميزة وكوميدية ستنال إعجاب محبيهم.
الأغنية من كلمات سمير زكي وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير والكليب من إخراج إدوارد بشعلاني.
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