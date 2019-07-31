محمد أنور يعلق علي فيلم "الفيل الأزرق 2"

علق الفنان محمد أنور على فيلم "الفيل الأزرق 2"، المعروض حاليًا بالسينمات، والمتصدر شباك الإيرادات بعد أيام من طرحه. ونشر أنور، على صفحته الشخصية في موقع "انستجرام"، صورة لبوستر الفيلم، وكتب عليه معلقًا "أول مرة في حياتي أدخل فيلم مصري وأفضل مركز ومشدود وخايف ومبهور طول الفيلم كده، الفيلم عظيم والاخراج عالمي والموسيقي مش طبيعيه والتصوير تحفه والتمثيل يخض".
يذكر أن "الفيل الأزرق"، بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، ومن إخراج مروان حامد.
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جلسة تصوير مميّزة لمحمد أنور وعروسه نوران التركي
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