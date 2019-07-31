شكرا لقرائتكم خبر عن ادريس ألبا يروج لفيلمه Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم إدريس ألبا على الترويج لفيلمه الجديد Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في نيويورك وذلك من خلال برنامج Good Morning America، حيث رصدت كاميرات المصورين وصول ألبا وزوجته إلي ستوديوهات البرنامج، حيث تحدث البا عن الفيلم وكواليسه.

وكان إدريس ألبا شغل الرأي العام مؤخرا بعد تكهنات بتوليه تجسيد شخصية جيمس بوند ليكون أول ممثل أسمر البشرة يرشح لهذا الدور.

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25، يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.

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