رامى مالك أبرزهم..تعرف على نجوم Global Citizen Festival.. سبتمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من النجوم العالميين في " Global Citizen Festival " لعام 2019 و المقرر إقامته في حديقة سنترال بارك في نيويورك يوم السبت 28 سبتمبر المقبل، ومن أبرز نجوم الحفل النجم العالمي رامي مالك الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم ، كذلك نجم هوليوود الشهير هيو جاكمان.
فمن أبرز النجوم الذين يشاركون بالعروض في " Global Citizen Festival " فرقة " Queen " مع آدم لآمبيرت ، كذلك كارول كينج وأليشيا كيز وفاريل ويليامز .
يذكر أن الهدف الاساسي من " Global Citizen Festival " هو دعم المواطن العالمي في كفاحه للقضاء على الفقر المدقع.
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