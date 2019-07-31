شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك أبرزهم..تعرف على نجوم Global Citizen Festival.. سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من النجوم العالميين في " Global Citizen Festival " لعام 2019 و المقرر إقامته في حديقة سنترال بارك في نيويورك يوم السبت 28 سبتمبر المقبل، ومن أبرز نجوم الحفل النجم العالمي رامي مالك الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم ، كذلك نجم هوليوود الشهير هيو جاكمان.

فمن أبرز النجوم الذين يشاركون بالعروض في " Global Citizen Festival " فرقة " Queen " مع آدم لآمبيرت ، كذلك كارول كينج وأليشيا كيز وفاريل ويليامز .

يذكر أن الهدف الاساسي من " Global Citizen Festival " هو دعم المواطن العالمي في كفاحه للقضاء على الفقر المدقع.