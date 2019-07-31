شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تهديدات أمنية.. تأجيل حفل كاردى بى قبل انطلاقه بدقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صُدم قطاع كبير من محبي ومعجبي نجمة الراب الشهيرة كاردي بي ليلة أمس بعد تأجيل حفلها قبل دقائق من بدايته، وكان من المقرر إقامته في إنديانابوليس، وهي عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، وذلك حسب عدد من المواقع الفنية وأبرزها " pitchfork " و " time " .

وأكد المسئولون عن إدارة أعمال كاردي بي في بيان أن سبب التأجيل، تهديد أمني ومخاوف تتعلق بالسلامة في هذا الحفل، ولذلك نصحت الإدارة بتأجيل هذا الحفل وبدأت بالفعل الشرطة فى إجراء تحقيقات حول هذه التهديدات.

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تم إخطار محبي ومعجبي كاردي بي بخبر إلغاء الحفل في حوالي الساعة 6:30 مساء، بينما كان من المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة 7 مساء.